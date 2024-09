Copil de 2 ani a căzut în puțul unui lift, la Ungheni

14:00

Centrul educațional Anastasis din Bălți, destinat copiilor familiilor ucrainenilor refugiați, a fost sfințit la început de an școlar. PS ANTONIE, Episcop de Bălţi, Mitropolia Basarabiei: „Am oficiat slujba de sfințire a acestui centru, de altfel această slujbă o oficiem la fiecare început de an. Totodată am citit și o rugăciune de binecuvântare pentru elevi, pentru […]