Republica Moldova va recompensa sportivii paralimpici pentru performanțele de la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024

10:10

Reprezentanții agricultorilor acuză Guvernul de lipsă de acțiune și Parlamentul de neglijarea gravității problemelor cu care se confruntă sectorul agricol. Ei avertizează că, din cauza ignorării solicitărilor lor, vor relua protestele. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Răbdarea agricultorilor a ajuns la limită și nu mai putem aștepta. Au trecut peste două luni de când am … The post Agricultorii anunță că vor ieși din nou la protest first appeared on ZUGO. Articolul Agricultorii anunță că vor ieși din nou la protest apare prima dată în ZUGO.