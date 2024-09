Horoscopul zilei de 11 septembrie 2024: Gemenii au nevoie de afecțiune, Fecioarele sunt îngrijorate că au puțini bani

15:00

S-au iubit cu fast, tot așa și se despart! Ben Affleck și Jennifer Lopez au de împărțit zeci de milioane, după doar un an se căsnicie și nici unul nu are de gând să o facă pe generosul și să cedeze fostului partener. Presa americană scrie că actorul Ben Affleck nu are de gând să-i […] Articolul Divorț cu fast! Ben Affleck îi cere înapoi inelul de logodnă, iar Jennifer Lopez vrea să-l jupoaie de jumătate de avere apare prima dată în CanCan.