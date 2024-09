Un nou meci amânat pentru Ajax după izbucnirea grevelor

07:50

După ce s-a impus la US Open, Jannik Sinner a dezvăluit cum a depășit momentul în care a fost testat pozitiv Jannik Sinner a declarat că are impresia că a crescut, după ce a trecut prin controversatul caz de dopaj şi a câştigat titlul la US Open, după o finală cu Taylor Fritz, scor 6-3, 6-4, 7-5. Liderul mondial a mărturisit că a reuşit să treacă este momentul de polemică apărut după ce s-a aflat că a fost testat pozitiv la controlul antidoping de două ori în martie, dar nu a fost suspendat. "Am...