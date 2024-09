Jocurile Olimpice 2024 // Sportivii paralimpici din R. Moldova, întâmpinați cu flori și aplauze la Aeroport

18:10

Nu mă cunoaşteţi? Chiar nimeni nu mă ştie? Nu mă miră. Adevărat e că nici eu nu vă cunosc. Cine sînt şi ce caut aici? Imediat am să vă spun. Îndată am să vă spun totul. Dar vreau să vă rog şi eu ceva. Doar un singur lucru. Nu vă grăbiţi să părăsiţi birtul şi nu vă uitaţi speriaţi în jur. Şi nu vă siliţi să anunţaţi armata. Nu vă pripiţi s-o chemaţi, oricum veţi avea timp s-o faceţi. Vă uitaţi cu teamă la geamantanul pe care-l ţin în mînă. Oare credeţi că am vreun pistol înăuntru? Vi se pare...