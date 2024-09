Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, amână discuția privind configurația noii Comisiei Europene

23:50

Jannik Sinner este noul campion de la US Open! Italianul, principal favorit la câștigarea trofeului, s-a impus clar în ultima manșă a turneului de la Flushing Meadows, în fața favoritului gazdelor, Taylor Fritz. Sinner câștigă ultimul turneu major din 2024 după o victorie în minimum de seturi, scor 6-3, 6-4, 7-5. Sinner, liderul mondial, încheie ...