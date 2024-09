Sprijin pentru fermieri: Consultanță veterinară telefonică gratuită pentru îngrijirea animalelor

17:30

Am cunoscut această frumoasă femeie la evenimentul de caritate în cadrul Proiectului social „Femei și Roluri", ce s-a desfășurat în municipiul Chișinău. Am crezut inițial că este o vedetă de cinema, impresionând prin frumusețe, elegantă, bunătate, modestie, cu un zâmbet nostim, voce caldă și liniștită ce mi-a copleșit sufletul. Așa am cunoscut-o pe Veronica Guțu-Serdța,