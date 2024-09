Comisia de concurs anunșă lista persoanelor admise la proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante

Comisia de concurs anunșă lista persoanelor admise la proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante, după cum urmează: Nr. d/o Numele, prenumele Specialist principal la Direcția relații externe și atragerea investițiilor 1 Tcaci Pavel 2 Iacubenco Maxim Nr. d/o Numele, prenumele Specialist principal la Direcția secretariat 1... Read More →

