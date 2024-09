Google și Apple, sancțiuni de miliarde după decizii istorice în justiția UE

10:10

În plin an electoral în R. Moldova și în lume mi-am propus să cercetez care sunt motivele moldovenilor de a se implica sau nu în treburile țării. În fiecare episod din acest sezon vom cunoaște persoane cu diferite feluri de a înțelege politica și rolul lor în democrație. Sunt Victoria Coroban și am tot auzit ba că politica e murdară și nu are rost să te bagi în ea, ba că totul e politic și că totul depinde de fiecare dintre noi. Asculți Laboratorul social, un podcast produs de Europa Liberă. Aic...