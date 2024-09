doc | Rusia își schimă ambasadorul din Republica Moldova. Cu cine îl înlocuiește Putin pe Vasnețov

09:40

O moldoveancă este suspectată că a sustras bani și alte bunuri de valoare de la o pasageră din Ucraina, cauzându-i un prejudiciu de 25.800 de lei. Incidentul a avut loc pe 3 septembrie, anunță Poliția de Frontieră. În urma cercetărilor, polițiștii de frontieră au identificat conaționala. Aceasta s-a dovedit o locuitoare …