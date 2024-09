Școli private în Moldova. Diplome internaționale, fără BAC și taxe de zeci de mii de euro

11:10

Mitropolia Moldovei cere autorităților să oprească „tortura morală asupra Bisericii”, la mai bine de o săptămână după ce deputatul PAS Vasile Șoimaru a afirmat că Republica Moldova va renunța, la un moment dat, la Mitropolia Moldovei, aflată sub influența Rusiei, urmând exemplul Ucrainei. Într-o declarație publică, Mitropolia își exprimă îngrijorarea față de afirmațiile recente ale […] The post Mitropolia Moldovei cere guvernării să oprească “tortura morală” asupra bisericii appeared first on NewsMaker.