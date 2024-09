08:20

Autoritățile din regiunea de est a Nistrului au decis să interzică folosirea termenului „Transnistria" pentru a desemna această zonă. Așa-zisul soviet suprem din Tiraspol, condus de Vadim Krasnoselski, a adoptat un proiect care prevede sancțiuni pentru utilizarea acestui cuvânt. Conform noilor reglementări, termenul „Transnistria" este asociat în mod oficial cu …