Ancheta referitor la tragedia de la Botanica bate pasul pe loc; „Să punem punct concretizărilor”

După ce a pierdut finala US Open cu Jannik Sinner, Taylor Fritz a spus cine e cel mai bun jucător din lume Taylor Fritz a recunoscut că Jannik Sinner "este cel mai bun jucător din lume în prezent", după ce italianul l-a învins în finala US Open 2024. ''A fost un meci dificil. Am avut un plan, am aplicat bine unele lucruri, dar am făcut foarte greşit altele, de exemplu, nu am lovit mingea aşa de bine pe cât speram'', a afirmat americanul de 26 de ani, care a disputat prima sa finală de Grand Slam...