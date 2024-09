Kremlinul consideră inutilă propunerea lui Scholz privind negocierea păcii în Ucraina fără susţinerea SUA

14:40

A murit Will Jennings, coautorul faimoasei piese din Titanic, My Heart Will Go On, interpretată de Céline Dion. Faimosul textier și compozitor, câștigător a trei Premii Grammy, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă, scrie viva.ro.