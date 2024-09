O autospecială de la Autosalubritate a doborât un pilon; „Șoferului i s-a făcut rău”

13:00

Jannik Sinner, campion în premieră la US Open! L-a învins în minimum de seturi pe Taylor Fritz Jannik Sinner (23 de ani, 1 ATP) a câștigat US Open, după ce l-a învins în finală pe Taylor Fritz (26 de ani, 12 ATP), scor 6-3, 6-4, 7-5. Jucătorul italian a reușit astfel să câștige, în premieră, turneul de Mare Șlem din Statele Unite, după finala de la New York. Jannik Sinner a început cu dreptul partida cu Taylor Fritz, după ce a reușit să ia un avans de două game-uri pe tabela de marcaj. Tenismenu...