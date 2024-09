Scene violente pe o stradă din Capitală: Mai multe persoane s-au încăierat într-o bătaie cruntă

08:50

O nouă tehnologie creată de cercetători israelieni are potenţialul de a îmbunătăţi modul în care medicii evaluează pacienţii sub anestezie, în timpul somnului sau la terapie intensivă, transmite duminică agenţia ... Post-ul Israelienii au inventat o tehnologie care va revoluționa medicina: Medicii pot monitoriza pacienții sub antestezie apare prima dată în Unica.md.