Vlad Filat: „În mandatul Maiei Sandu, Republica Moldova s-a confruntat cu cea mai mare creștere a prețurilor din ultimii 25 de ani”

13:30

Zeci de mii de persoane au demonstrat sâmbătă la Tel Aviv şi în alte oraşe israeliene pentru a cere un acord de eliberare a aproximativ 100 de ostatici ţinuţi captivi de mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează dpa."Nu trebuie să mai sacrificăm vieţi. Nu trebuie să-i sacrificăm (pe ostaticii rămaşi - n.r.)", a spus la mitingul de la Tel Aviv o rudă a unui ostatic care a murit săptămâna trecută.Carmel Gat, o altă femeie şi patru bărbaţi au fost împuşcaţi de la mică distanţă săptămâna trecută, conform Ministerului Sănătăţii din Israel, după ce soldaţii israelieni le-au găsit cadavrele duminica trecută într-un tunel din Gaza. Tonight, more than 750,000 Israelis, are on the streets of israel calling for the immediate release of all hostages and the immediate impeachment of @Netanyahu and his messianic corrupted government.This is the largest protest in the history of Israel.#BringThemHome#EndTheWar… pic.twitter.com/GmVnPIuGIZ— Ami Dror עמי דרור (@AmiDror) September 7, 2024 "Cei şase ar fi fost astăzi cu noi astăzi dacă (prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu ar fi spus da unei înţelegeri", a strigat în faţa mulţimii ruda lui Gat.Pe 7 octombrie anul trecut, militanţi din Hamas şi alte organizaţii extremiste palestiniene au invadat sudul Israelului, omorând peste 1.200 de persoane şi luând alte 250 ca ostatici în Gaza, un masacru fără precedent care a declanşat războiul din Gaza.Negocierile indirecte pentru eliberarea lor, mediate de SUA, Egipt şi Qatar, au fost blocate de luni de zile.Negociatorii încearcă să ajungă la un acord care să pună capăt războiului şi să includă retragerea armatei israeliene din Fâşia Gaza şi eliberarea a mii de prizonieri palestinieni din închisorile israeliene.Criticii îl acuză pe Netanyahu că a obstrucţionat încheierea unui acord prin solicitări excesive, cum ar fi staţionarea permanentă a armatei israeliene în puncte strategice din Fâşia Gaza.Netanyahu conduce o coaliţie cu partide de extremă dreapta care se opun oricăror concesii făcute Hamas şi ameninţă cu retragerea în caz contrar, ceea ce ar duce la prăbuşirea alianţei guvernamentale.Au mai avut loc demonstraţii şi la Ierusalim, Haifa, Beersheba, Nahariya şi Cezareea, conform unor relatări din mass-media.