Politico: De ce Kremlinul iubește rețelele de socializare. Cum s-au schimbat tacticile de influență ale Rusiei

Candidatul republican la preşedinţie Donald Trump şi rivala sa democrată, vicepreşedinta Kamala Harris, sunt efectiv la egalitate cu două luni înaintea alegerilor prezidenţiale din 2024, potrivit unui sondaj naţional realizat de The New York Times şi Siena College, relatează News.ro cu referire la Reuters. Trump are un avans de un punct procentual, 48%-47%, faţă de Harris, potrivit sondajului publicat duminică, o diferenţă care se încadrează în marja de eroare de trei puncte a sondajului, ceea c...