Jannik Sinner, campion la US Open – Italianul își trece în cont al doilea Grand Slam al carierei

Fondul Monetar Internațional (FMI) va deveni primul organism financiar internațional major care își va trimite misiunea oficială în Rusia de la invazia din Ucraina din februarie 2022, a declarat marți, 3 septembrie curent, pentru Reuters Aleksei Mozhin, directorul executiv rus al FMI. Mozhin a declarat că misiunea Fondului Monetar Internațional va începe prin intermediul unui ...