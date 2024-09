O dronă militară rusească a pătruns în spațiul aerian al Letoniei din Belarus și s-a prăbușit

08:50

Un moldovean, șofer de camion, a murit într-un accident în Statele Unite ale Americii. Apropiații bărbatului au lansat o campanie de colectare de bani. Ultimii sunt necesari pentru a acoperi inclusiv costurile înmormântării moldoveanului. Iurie Chetrușca are 4 copii, iar acum 2 ani a povestit unui jurnalist de la Chișinău despre viața de truckist. Fox8.com a […] The post Un moldovean, șofer de camion, a murit într-un accident în SUA: apropiații bărbatului solicită ajutor appeared first on NewsMaker.