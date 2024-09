YouTube va limita recomandările anumitor videoclipuri despre sănătate pentru adolescenți, inclusiv cele care „idealizează” anumite tipuri de corp

08:10

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că zeci de persoane au fost ucise marți, 3 septembrie, în urma unui atac cu rachete rusești asupra orașului ucrainean Poltava. Bilanţul celor ucişi în atacul forţelor ruse din oraşul Poltava a urcat la 51, iar numărul răniţilor a ajuns la 230, potrivit celui mai