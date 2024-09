foto | Prima ediție a Euro Marathon 2024: Au participat peste 5.000 de oameni din toate regiunile R. Moldova, dar și din străinătate

09:20

Inspectoratul General al Poliţiei a anunțat că Gabriela Cristea este noul sef al biroului INTERPOL de la Chişinău. Cristea este doctor în Drept și până acum a fost director al Direcției cooperare internațională și integrare europeană a MAI. Funcția a devenit vacantă după reținerea și arestarea preventivă a fostului șef