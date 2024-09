Despre inspirație și poezie, cu Adrian Popescu

12:30

Victorie clară pentru România în primul meci din Grupa C din Liga Națiunilor. La primul meci pe bancă al lui Mircea Lucescu, tricolorii au trecut în deplasare de Kosovo cu 3-0. „Ne doream să obţinem această victorie. Când ne-am strâns la Mogoşoaia, văzând băieţi venind din toate colţurile lumii, am fost puţin îngrijorat, dar pe urmă mi-am dat seama că am de-a face cu nişte jucători profesionişti şi inteligenţi, care au fost foarte atenţi şi concentraţi la ceea ce le-am spus”, a declarat Mircea Lucescu.