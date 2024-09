Vara lui 2024 a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată, potrivit serviciului european de climă Copernicus

Vara anului 2024 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată pe Pământ, ceea ce face și mai probabil ca acest an să devină cel mai cald înregistrat vreodată de omenire, a raportat vineri serviciul european pentru climă Copernicus, potrivit The Associated Press, citat de digi24.ro. Iar dacă această informație sună deja din ce în ce […] Acest articol Vara lui 2024 a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată, potrivit serviciului european de climă Copernicus a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV Nord