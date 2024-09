O dronă rusească a survolat spațiul aerian al României în această dimineață. Două avioane F-16, ridicate de la sol

19:20

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Procesele-verbale vor fi digitalizate Năstase își va crea un nou partid după alegeri Tusk: Ați trecut prin încercări, dar veți construi un stat modern Fermierii se adună din nou la protest CSJ i-a dat dreptate lui Stoianoglo Economisesc electricitate cu ajutorul panourilor solare Noi ieftiniri […] The post (VIDEO) Energie verde în spitale, fermierii anunță proteste, Cod Galben: ploile și vântul fac ravagii/ Știri NewsMaker appeared first on NewsMaker.