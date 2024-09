Cu un banner „Salvăm Referendumul” afișat la partid, PSDE a primit refuz de a fi concurent electoral la plebescitul din 20 octombrie – Reacția formațiunii

16:30

Jessica Pegula, favorita nr. 6 de la New York, a produs surpriza zilei pe tabloul feminin, eliminând-o în sferturile de finală pe Iga Swiatek, cap de serie nr. 1, în două seturi, scor 6-2, 6-4, după o oră și 29 de minute de joc, notează eurosport.ro Pegula a avut un start foarte bun de meci, ...