Moscova reziliază contractul cu Moldexpo privind închirierea pavilionului „Moldova”

Prețul carburanților, la cel mai mic nivel din acest an: ANRE anunță noi ieftiniri la benzină și motorină Prețurile carburanților continuă scadă a nouă săptămână consecutiv, cel al benzinei ajungând sub pragul psihologic de 23 lei per litru În următoarele trei zile, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa cel mult 22,89 lei, cu 11 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va vinde la cu cel mult 19,73 lei pentru un litru, cu 3 bani mai puțin. Potrivit ANRE, scăderea constantă a prețuril...