Elevi din Republica Moldova au obținut medalii de argint și bronz la Olimpiada Internațională de Informatică

Primăria Municipiului Chișinău anunță deschiderea unei noi rute suburbane de autobuz, începând cu data de 2 septembrie 2024, pentru locuitorii orașului Sângera. Noua rută, nr. 18B „str. Ismail – or. Sângera”, va conecta sectorul Centru al capitalei cu localitatea Sângera, facilitând accesul până la străzile Viilor și Aerogării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acest itinerar … The post Locuitorii din orașul Sîngera vor avea o nouă rută suburbană de autobuz first appeared on ZUGO. Articolul Locuitorii din orașul Sîngera vor avea o nouă rută suburbană de autobuz apare prima dată în ZUGO.