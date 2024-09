Adolescentul din Soroca a fost găsit. Băiatul se deplasa continuu pentru a se ascunde

12:40

Clopoțelul i-a reunit pe elevi. Prima zi din noul an școlar a început cu ora clasei. MARIUS PLEȘCA – LUNCAȘU, elev: „Deci după un an petrecut în America, cu bursa Flex, am revenit în Republica Moldova plin de ambiții și speranță și cumva inspirat să reușesc să învăț cât de bine posibil în clasa a […] Acest articol /VIDEO/ A sunat primul clopoțel pentru elevi. Prima zi de studii a început cu emoții a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.