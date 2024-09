(VIDEO) „Economia verde” și rezistența la dezinformare: UE a premiat organizațiile societății civile din Moldova

12:40

În acest an, aproximativ 560 de școli din țară vor introduce catalogul electronic, un sistem dezvoltat de Ministerul Educației și Cercetării. Catalogul electronic va include informații despre activitatea și prezența zilnică a elevilor, cum ar fi evaluările, notele, comentariile și absențele, dar și detalii despre lecții, temele pentru acasă și link-uri pentru lecțiile online. Aceste […]