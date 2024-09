CEC a demarat procedura de verificare şi confirmare a cererilor de înregistrare pentru votul prin corespondență

14:00

Circa 560 de instituții de învățământ general din țară vor utiliza catalogul electronic, în acest an de studii. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sistemul include date despre evidența zilnică a reușitei și frecvenței elevilor, evaluări, note, comentarii, absențe, dar și despre temele predate la ore, temele de acasă, link-uri de conectare pentru lecțiile la distanță ...