foto | Bulevardul Dacia din capitală, sub șantier: Tronsonul Cuza Vodă – Independenței intră în renovare

13:10

Viceprim-ministrul și ministrul de Externe, Mihai Popșoi, participă la Forumul GLOBSEC, care se desfășoară la Praga. La panelul „Contracararea amenințărilor hibride ale Rusiei" la care a luat parte în calitate de vorbitor alături de ministrul de externe al Cehiei, Jan Lipavský, Mihai Popșoi s-a referit la principalele provocări cu care se confruntă continentul european, regiunea …