Ministrul de externe maghiar: Moldova și Ucraina trebuie să meargă separat în procesul de aderare la UE

10:10

Agricultorii se pregătesc să iasă din nou la proteste, nemulțumiți de lipsa măsurilor concrete din partea Guvernului și Parlamentului pentru compensarea pierderilor cauzate de secetă, a anunțat Asociația „Forța Fermierilor”. Ei consideră că declararea stării de urgență în agricultură este singura soluție urgentă. În plus, Forța Fermierilor a subliniat că sute de fermieri din întreaga […] The post Un nou protest? Fermierii nemulțumiți de acțiunile Guvernului pentru compensarea pierderilor din agricultură appeared first on NewsMaker.