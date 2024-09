Accident tragic la Taraclia: Două persoane au decedat după ce automobilul s-a răsturnat

10:20

Consulul general al Chinei la New York a fost expulzat, a anunțat miercuri CNN, măsura intervenind după ce o fostă consilieră a guvernatorului New York-ului a fost acuzată marți că a acționat în secret ca agent al Guvernului chinez. Aceasta și-a folosit funcția pentru a promova agenda Beijingului în schimbul unor beneficii financiare în valoare