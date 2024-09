Prima reacție a lui Pavel Durov după arestarea sa în Franța. Aplicația își schimbă politica

10:40

Israelul va achita Republicii Moldova suma de 700.000 de șekeli (sau 172.000 de euro) pentru serviciile furnizate în 2023 în urma tranzitului a peste 30.000 de pelerini evrei care au călătorit spre Ucraina. Potrivit israelinfo, această sumă va fi achitată de Ministerul Finanțelor israelian pentru ca țara noastră să permită și …