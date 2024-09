Elevii de la liceul „Mihai Eminescu” sunt supuși, de cel puțin două ori pe zi, unui risc pentru viață

16:30

Iga Swiatek, numărul unu mondial, eliminată în sferturile US Open! Iga Swiatek (23 de ani, 1 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală US Open. Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul unu mondial, a fost învinsă clar în două seturi, 6-2, 6-4, de americanca Jessica Pegula (30 ani, 6 WTA), miercuri la New York, în sferturile de finală ale ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open, dotat cu premii totale în valoare de 75 de milioane de dolari, informează AGERPRES. Pegula reuşeş...