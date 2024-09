A vrut să-și pună capăt zilelor. Detalii despre femeia atârnată la etajul 10 al unui bloc din sectorul Buiucani

13:40

Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate are un deputat nou. Este vorba despre Nicolae Plămădeală, candidat supleant pe listele PAS, al cărui mandat a fost validat astăzi de către Curtea Constituțională, transmite IPN. Curtea Constituțională s-a pronunțat la solicitarea Comisiei Electorale Centrale. Nicolae Plămădeală are 85 de ani, este din municipiul Chișinău, de meserie inginer mecanic. „De la constituire, am fost în partid, am fost activ, creativ... Am absolvit Universita...