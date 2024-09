Saltea Moale sau Tare: Cum Alegi Corect Salteaua Potrivită pentru Nevoile Tale

12:30

Viceprimarul orașului Soroca, arhitectul-șef și secretarul Consiliului Municipal au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Aceștia sunt vizați în mai multe cazuri de licitații publice trucate. CNA investighează șapte reprezentanți ai autorităților locale din Soroca, alături de 16 persoane fizice, inclusiv agenți economici, pentru implicarea lor în trucarea licitațiilor publice. Pe 4 septembrie, […] The post Viceprimarul de Soroca, arhitectul-șef și secretarul Consiliului, reținuți pentru 72 de ore. Ce au făcut? appeared first on NewsMaker.