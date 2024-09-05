70 DE FERMIERI VOR PRIMI DOUĂ MII DE TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE AJUTOR A AGRICULTORILOR

Infotag, 5 septembrie 2024 16:00

70 DE FERMIERI VOR PRIMI DOUĂ MII DE TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE AJUTOR A AGRICULTORILOR

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
16:00
FESTIVALUL ETNO-CULTURAL VA AVEA LOC PE 15 SEPTEMBRIE ÎN PARCUL ȘTEFAN CEL MARE DIN CHIȘINĂU Infotag
FESTIVALUL ETNO-CULTURAL VA AVEA LOC PE 15 SEPTEMBRIE ÎN PARCUL ȘTEFAN CEL MARE DIN CHIȘINĂU
16:00
PREȘEDINTELE „PARTIDULUI NOSTRU” SUSȚINE CĂ, DUPĂ ALEGERILE PREZIDENȚIALE, CETĂȚENII SE VOR CONFRUNTA CU O NOUĂ MAJORARE A PREȚURILOR LA ENERGIE Infotag
PREȘEDINTELE „PARTIDULUI NOSTRU” SUSȚINE CĂ, DUPĂ ALEGERILE PREZIDENȚIALE, CETĂȚENII SE VOR CONFRUNTA CU O NOUĂ MAJORARE A PREȚURILOR LA ENERGIE
16:00
70 DE FERMIERI VOR PRIMI DOUĂ MII DE TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE AJUTOR A AGRICULTORILOR Infotag
70 DE FERMIERI VOR PRIMI DOUĂ MII DE TONE DE ÎNGRĂȘĂMINTE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE AJUTOR A AGRICULTORILOR
Acum 4 ore
13:00
MOLDOVA A EXTRĂDAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA UN CETĂȚEAN GERMAN CONDAMNAT PENTRU OMOR Infotag
MOLDOVA A EXTRĂDAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA UN CETĂȚEAN GERMAN CONDAMNAT PENTRU OMOR
13:00
FERMIERII AMENINȚĂ CU PROTESTE, EXPRIMÂNDU-ȘI NEMULȚUMIREA CĂ AUTORITĂȚILE NU ÎI AJUTĂ SUFICIENT Infotag
FERMIERII AMENINȚĂ CU PROTESTE, EXPRIMÂNDU-ȘI NEMULȚUMIREA CĂ AUTORITĂȚILE NU ÎI AJUTĂ SUFICIENT
13:00
LITUANIA VA ASISTA MOLDOVA ÎN SECTORUL JUSTIȚIEI Infotag
LITUANIA VA ASISTA MOLDOVA ÎN SECTORUL JUSTIȚIEI
Acum 6 ore
12:00
Moldtelecom lansează oferte irezistibile de toamnă! Infotag
Moldtelecom lansează oferte irezistibile de toamnă!
Ieri
15:30
Maib și Universitatea Tehnică a Moldovei inaugurează 5 săli de clasă renovate pentru a sprijini viitorul digital al tinerilor din Republica Moldova Infotag
Maib și Universitatea Tehnică a Moldovei inaugurează 5 săli de clasă renovate pentru a sprijini viitorul digital al tinerilor din Republica Moldova
15:00
ACORDUL DE LIBER SCHIMB CU ȚĂRILE AELS VA INTRA PE DEPLIN ÎN VIGOARE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2025 Infotag
ACORDUL DE LIBER SCHIMB CU ȚĂRILE AELS VA INTRA PE DEPLIN ÎN VIGOARE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2025
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
PRIM-MINISTRUL POLONIEI VA VENI MIERCURI PENTRU O VIZITĂ DE DOUĂ ZILE ÎN MOLDOVA Infotag
PRIM-MINISTRUL POLONIEI VA VENI MIERCURI PENTRU O VIZITĂ DE DOUĂ ZILE ÎN MOLDOVA
2 septembrie 2024
16:30
FinComBank demarează campania „Donează un Ghiozdan Norocos”, pentru al șaselea an consecutiv Infotag
FinComBank demarează campania „Donează un Ghiozdan Norocos”, pentru al șaselea an consecutiv
15:30
AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU ÎNREGISTREAZĂ CEL MAI MARE NUMĂR DE TRECERI ALE FRONTIEREI ÎN MOLDOVA Infotag
AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU ÎNREGISTREAZĂ CEL MAI MARE NUMĂR DE TRECERI ALE FRONTIEREI ÎN MOLDOVA
14:00
ÎN SEPTEMBRIE „MOLDOVAGAZ” VA CUMPĂRA GAZE LA UN PREȚ SEMNIFICATIV MAI MARE DECÂT ÎN AUGUST Infotag
ÎN SEPTEMBRIE „MOLDOVAGAZ” VA CUMPĂRA GAZE LA UN PREȚ SEMNIFICATIV MAI MARE DECÂT ÎN AUGUST
14:00
PREȘEDINȚII MOLDOVEAN ȘI ROMÂN SEMNEAZĂ DECLARAȚIA COMUNĂ PRIVIND COOPERAREA PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SUSTENABILITĂȚII MOLDOVEI Infotag
PREȘEDINȚII MOLDOVEAN ȘI ROMÂN SEMNEAZĂ DECLARAȚIA COMUNĂ PRIVIND COOPERAREA PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SUSTENABILITĂȚII MOLDOVEI
13:30
APROXIMATIV 60 DE HECTARE DE VEGETAȚIE USCATĂ AU ARS ÎN RAIONUL HINCEȘTI Infotag
APROXIMATIV 60 DE HECTARE DE VEGETAȚIE USCATĂ AU ARS ÎN RAIONUL HINCEȘTI
13:30
PESTE 300 DE BIBLIOTECI DIN REPUBLICA MOLDOVA VOR PRIMI PESTE 100.000 DE CĂRȚI DE LA GUVERNUL ROMÂN Infotag
PESTE 300 DE BIBLIOTECI DIN REPUBLICA MOLDOVA VOR PRIMI PESTE 100.000 DE CĂRȚI DE LA GUVERNUL ROMÂN
30 august 2024
17:00
ANRE ÎNREGISTREAZĂ O SCĂDERE RECORD A PREȚURILOR LA CARBURANȚI ÎN ACEST AN Infotag
ANRE ÎNREGISTREAZĂ O SCĂDERE RECORD A PREȚURILOR LA CARBURANȚI ÎN ACEST AN
17:00
MINIȘTRII DE EXTERNE MOLDOVEAN ȘI CEH DISCUTĂ DESPRE APROFUNDAREA DIALOGULUI DINTRE CELE DOUĂ ȚĂRI Infotag
MINIȘTRII DE EXTERNE MOLDOVEAN ȘI CEH DISCUTĂ DESPRE APROFUNDAREA DIALOGULUI DINTRE CELE DOUĂ ȚĂRI
14:30
Maib a publicat raportul de sustenabilitate pentru anul 2023 Infotag
Maib a publicat raportul de sustenabilitate pentru anul 2023
29 august 2024
16:00
LIDERUL FORMAȚIEI UCRAINENE „OKEAN ELIZY” ÎȘI EXPRIMĂ SPERANȚA CĂ MOLDOVA ȘI UCRAINA VOR DEVENI MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Infotag
LIDERUL FORMAȚIEI UCRAINENE „OKEAN ELIZY” ÎȘI EXPRIMĂ SPERANȚA CĂ MOLDOVA ȘI UCRAINA VOR DEVENI MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
13:30
JOI SE PREVĂD PLOI CU VÂNT VIJELIOS ȘI FURTUNI Infotag
JOI SE PREVĂD PLOI CU VÂNT VIJELIOS ȘI FURTUNI
13:30
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII (BEI) VA ACORDA MOLDOVEI UN ÎMPRUMUT PENTRU EXTINDERE ȘI REÎMPĂDURIRE Infotag
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII (BEI) VA ACORDA MOLDOVEI UN ÎMPRUMUT PENTRU EXTINDERE ȘI REÎMPĂDURIRE
12:30
Prima Casă Plus de la maib – alege un viitor sigur pentru familia ta Infotag
Prima Casă Plus de la maib – alege un viitor sigur pentru familia ta
12:30
Prima Casă Plus from maib – invest in a secure future for your family Infotag
Prima Casă Plus from maib – invest in a secure future for your family
28 august 2024
16:30
MOLDOVA VA DESCHIDE O AMBASADĂ ÎN KAZAHSTAN Infotag
MOLDOVA VA DESCHIDE O AMBASADĂ ÎN KAZAHSTAN
16:00
ÎN ULTIMELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI, INCIDENȚA COVID-19 ÎN MOLDOVA APROAPE S-A DUBLAT. Infotag
ÎN ULTIMELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI, INCIDENȚA COVID-19 ÎN MOLDOVA APROAPE S-A DUBLAT.
16:00
GUVERNUL NU VA VINDE PORTUL DE STAT DIN GIURGIULEȘTI Infotag
GUVERNUL NU VA VINDE PORTUL DE STAT DIN GIURGIULEȘTI
14:30
FETIȚĂ DE 10 ANI RĂNITĂ GRAV ÎN PARCUL DE DISTRACȚII DIN GĂGĂUZIA Infotag
FETIȚĂ DE 10 ANI RĂNITĂ GRAV ÎN PARCUL DE DISTRACȚII DIN GĂGĂUZIA
14:30
MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ DESCHIDĂ O AMBASADĂ ÎN KAZAHSTAN Infotag
MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ DESCHIDĂ O AMBASADĂ ÎN KAZAHSTAN
14:30
PREȘEDINȚII CELOR TREI STATE BALTICE AU SEMNAT LA CHIȘINĂU O DECLARAȚIE ÎN FAVOAREA INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI Infotag
PREȘEDINȚII CELOR TREI STATE BALTICE AU SEMNAT LA CHIȘINĂU O DECLARAȚIE ÎN FAVOAREA INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI
14:30
MOLDOVA SĂRBĂTOREȘTE A 33-A ANIVERSARE A DECLARĂRII INDEPENDENȚEI Infotag
MOLDOVA SĂRBĂTOREȘTE A 33-A ANIVERSARE A DECLARĂRII INDEPENDENȚEI
23 august 2024
14:30
Ucrainenii au scufundat un feribot rusesc cu 30 de rezervoare de combustibil Infotag
Ucrainenii au scufundat un feribot rusesc cu 30 de rezervoare de combustibil
14:30
SUA au transmis un mesaj de avertizare pentru cetățenii americani aflați în Ucraina Infotag
SUA au transmis un mesaj de avertizare pentru cetățenii americani aflați în Ucraina
14:00
PETROCUB A PIERDUT ÎN EUROPA LEAGUE ÎN FAȚA BULGARILOR DE LA LUDOGORETS Infotag
PETROCUB A PIERDUT ÎN EUROPA LEAGUE ÎN FAȚA BULGARILOR DE LA LUDOGORETS
14:00
​RADU ALBOT VA JUCA CU NOVAK DJOKOVIC LA US OPEN Infotag
​RADU ALBOT VA JUCA CU NOVAK DJOKOVIC LA US OPEN
14:00
​TERMOELECTRICA SA ESTE GATA SĂ-ȘI ACHITE ÎN ETAPE DATORIILE FAȚĂ DE ENERGOCOM ȘI MOLDOVAGAZ Infotag
​TERMOELECTRICA SA ESTE GATA SĂ-ȘI ACHITE ÎN ETAPE DATORIILE FAȚĂ DE ENERGOCOM ȘI MOLDOVAGAZ
14:00
VOLUMUL TRANSFERURILOR BĂNEȘTI ÎN MOLDOVA ÎN LUNA IULIE - RECORD DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI Infotag
VOLUMUL TRANSFERURILOR BĂNEȘTI ÎN MOLDOVA ÎN LUNA IULIE - RECORD DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI
22 august 2024
13:30
20 DE ȘOFERI, INCLUSIV CETĂȚENI MOLDOVENI, REȚINUȚI ÎN BULGARIA Infotag
20 DE ȘOFERI, INCLUSIV CETĂȚENI MOLDOVENI, REȚINUȚI ÎN BULGARIA
13:30
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ A ANGAJAT UN NUMĂR RECORD DE ȘOMERI ÎN 2024 Infotag
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ A ANGAJAT UN NUMĂR RECORD DE ȘOMERI ÎN 2024
13:30
DELEGAȚIA SEIMULUI LITUANIAN VA SĂRBĂTORI ZIUA INDEPENDENȚEI MOLDOVEI LA ȘTEFAN VODA Infotag
DELEGAȚIA SEIMULUI LITUANIAN VA SĂRBĂTORI ZIUA INDEPENDENȚEI MOLDOVEI LA ȘTEFAN VODA
13:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU LANSEAZĂ UN PROIECT VIDEO PENTRU INFORMAREA POPULAȚIEI DESPRE CAMPANIA SA ELECTORALĂ Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU LANSEAZĂ UN PROIECT VIDEO PENTRU INFORMAREA POPULAȚIEI DESPRE CAMPANIA SA ELECTORALĂ
13:30
MAIA SANDU ÎNCREZĂTOARE CĂ CETĂȚENII VOR FACE O ALEGERE ÎNȚELEAPTĂ LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE Infotag
MAIA SANDU ÎNCREZĂTOARE CĂ CETĂȚENII VOR FACE O ALEGERE ÎNȚELEAPTĂ LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE
21 august 2024
16:30
LOCUITORI DIN EDINEȚ REȚINUȚI PENTRU CĂ DISTRIBUIAU DROGURI ÎN CHIȘINĂU Infotag
LOCUITORI DIN EDINEȚ REȚINUȚI PENTRU CĂ DISTRIBUIAU DROGURI ÎN CHIȘINĂU
16:30
MITROPOLIA MOLDOVEI CONDAMNĂ PARTICIPAREA PREOȚILOR LA ACTIVITĂȚI POLITICE ȘI PROPAGANDISTICE Infotag
MITROPOLIA MOLDOVEI CONDAMNĂ PARTICIPAREA PREOȚILOR LA ACTIVITĂȚI POLITICE ȘI PROPAGANDISTICE
16:30
​ASOCIAȚIA „FORȚA FERMIERILOR A LANSAT UN ULTIMATUM AUTORITĂȚILOR Infotag
​ASOCIAȚIA „FORȚA FERMIERILOR A LANSAT UN ULTIMATUM AUTORITĂȚILOR
13:30
​GUVERNUL VA ALOCA 100 MLN. LEI PENTRU A COMPENSA PIERDERILE AGRICULTORILOR DIN CAUZA SECETEI Infotag
​GUVERNUL VA ALOCA 100 MLN. LEI PENTRU A COMPENSA PIERDERILE AGRICULTORILOR DIN CAUZA SECETEI
19 august 2024
13:30
AMBASADA MOLDOVEI ÎN TURCIA RECOMANDĂ CETĂȚENILOR MOLDOVENI SĂ IA ÎN CONSIDERARE AVERTIZĂRILE OFICIALE ALE AUTORITĂȚILOR ÎN LEGĂTURĂ CU INCENDIILE Infotag
AMBASADA MOLDOVEI ÎN TURCIA RECOMANDĂ CETĂȚENILOR MOLDOVENI SĂ IA ÎN CONSIDERARE AVERTIZĂRILE OFICIALE ALE AUTORITĂȚILOR ÎN LEGĂTURĂ CU INCENDIILE
13:30
13 ASOCIAȚII MOLDOVENEȘTI VOR PRIMI GRANTURI ÎN VALOARE DE 9.000 DE DOLARI FIECARE PENTRU „CONSOLIDAREA COEZIUNII SOCIALE” Infotag
13 ASOCIAȚII MOLDOVENEȘTI VOR PRIMI GRANTURI ÎN VALOARE DE 9.000 DE DOLARI FIECARE PENTRU „CONSOLIDAREA COEZIUNII SOCIALE”
13:30
TIRASPOLUL ȘI RÎBNIȚA VOR RELUA ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR ȘI ELIBERAREA PLĂCUȚELOR DE ÎNMATRICULARE NEUTRE Infotag
TIRASPOLUL ȘI RÎBNIȚA VOR RELUA ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR ȘI ELIBERAREA PLĂCUȚELOR DE ÎNMATRICULARE NEUTRE
13:30
BLOCUL ELECTORAL ÎMPREUNA S-A ÎNREGISTRAT PENTRU A PARTICIPA LA ALEGERILE ȘI REFERENDUMUL DIN 20 OCTOMBRIE Infotag
BLOCUL ELECTORAL ÎMPREUNA S-A ÎNREGISTRAT PENTRU A PARTICIPA LA ALEGERILE ȘI REFERENDUMUL DIN 20 OCTOMBRIE
Mai multe ştiri
©2004—2024 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.