Deputat nou în fracțiunea PAS

10:40

Ministerul Educației și Cercetării anunță că anul acesta are cel mai mare număr de tineri repartizați după absolvirea specialităților pedagogice din ultimii ani. Sunt 407 tineri care au încheiat contracte de angajare în sistemul educațional. Despre aceasta a anunțat ministrul Dan Perciun la o conferință de presă, transmite IPN. „Am... The post Ministerul Educației anunță cel mai mare număr de tineri repartizați după absolvirea specialităților pedagogice appeared first on ALBASAT.