Un german condamnat pentru omor se ascundea în Republica Moldova. A fost predat autorităților din Germania

Asociația Pompierilor Voluntari din Austria a donat 12 autospeciale de intervenție Republicii Moldova. Tehnica va fi repartizată în mai multe localități din țară. Va ajunge în subdiviziunile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și la posturile de pompieri voluntari din Republica Moldova. IGSU a anunțat, pe 3 septembrie, că Asociația Pompierilor Voluntari din Austria