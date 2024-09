Agricultorii anunță că vor ieși din nou la protest

10:40

Guvernul a aprobat Regulamentul privind importul și exportul produselor ecologice. Astfel, cadrul juridic ce reglementează producția ecologică va fi îmbunătățit și ajustat cu cel al Uniunii Europene, fiind facilitat comerțul cu produse ecologice și diversificate piețele de desfacere. În particular, documentul reglementează verificarea transporturilor oficiale de produse ecologice și eliberarea …