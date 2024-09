Antreprenorii visează la o Moldovă cu mai mulți turiști și diaspora revenind acasă

17:40

Republica Moldova are dreptul să spună Europei că extinderea și cooperarea strânsă între țările UE este în interesul întregii Europe, nu doar a Moldovei. Declarația a fost făcută de premierul polonez, Donald Tusk, în cadrul unei conferințe comune cu omologul său moldovean, Dorin Recean, la Chișinău, transmite IPN.Potrivit lui Donald Tusk, Moldova este o țară mica, dar mândră și are to