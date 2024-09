Unde s-a ajuns! Spionaj cu dronă înaintea meciului Brazilia - Ecudor; Trei persoane arestate

12:20

O fostă consilieră a guvernatorilor din New York, arestată pentru spionaj în favoarea Chinei O fostă consilieră a guvernatorilor din New York a fost arestată pentru spionaj în favoarea Chinei. A fost plătită de Beijing cu milioane de dolari pentru informații și facilitarea accesului la înalți funcționari ai statului. Linda Sun, consilieră a fostului guvernator al statului New York, Andrew Cuomo, dar și a actualului guvernator, Kathy Hochul, a fost arestată împreună cu soțul ei, Chris Hu. A fost...