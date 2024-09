Donald Tusk la Chișinău: Procesul de integrare a Republicii Moldova în UE va accelera în timpul președinției Poloniei în Consiliul UE

15:50

Alexandr Stoianoglo este oficial candidat la prezidențiale, desemnat de Partidul Socialiștilor. Acesta a fost înregistrat astăzi, de Comisia Electorală Centrală (CEC). CEC a mai aprobat simbolul electoral al candidatului. Stoianoglo fa fi și primul concurent electoral în buletinele de vot. Totodată, el nu va putea face campanie electorală din momentul înregistrării sale, dar va trebui ...