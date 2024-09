Donald Tusk, mesaj în limba română în Parlamentul de la Chișinău: Veți putea conta întotdeauna pe Polonia (VIDEO)

16:20

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) condamnă prezența politicienilor afiliați oligarhului fugar Ilan Șor la careurile consacrate începutului noului an de studii. De asemenea, MEC își rezervă dreptul să-și revizuiască prioritățile de investiții către școlile care au acceptat donații din partea oligarhului fugar, care este condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară" și […]