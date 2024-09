LIVE Donald Tusk, în plenul Parlamentului de la Chișinău. Premierul Poloniei ține un discurs

16:00

Gabriela Cristea a fost numită în funcția de șefă a Direcției de cooperare polițienească internațională a IGP (Interpol Moldova). Anunțul a fost făcut pe 2 septembrie de Inspectoratul General al Poliției. Gabriela Cristea este doctor în drept, iar până acum a fost șefă a Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Ministerului Afacerilor Interne.