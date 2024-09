(VIDEO) Maia Sandu: „Autoritățile au alocat pentru dezvoltarea satelor și orașelor de peste trei ori mai mulți bani decât într-un singur deceniu”

11:50

După preluarea de către autoritățile statului, aeroportul din Chișinău este gestionat tot mai ineficient, iar acest lucru este un mesaj prost pentru toți, inclusiv pentru diasporă, dar și pentru cei care ne vizitează țara. Mai mult, scandalul legat de licitația de la aeroport va avea un ecou pentru mulți ani înainte. Opinia aparține fostului ministru al Economiei, Octavian Calmîc, exprimată în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4, scrie ziua.md.„Am văzut cum s-a dezvoltat aeroportul din Chișinău după preluarea de către investitorul străin și îmbunătățirea infrastructurii, fluidizării traficului și de multe alte elemente pozitive. Și am văzut și procesul invers, de trecere înapoi în mâinile statului. Și acest lucru m-a îngrijorat. Chiar recent am fost, am stat în rând trei ore și ceva. Mai nu am scăpat ruta. În condițiile în care anterior mergeam la aeroport de regulă cu 50 de minute înainte de zbor. Personal m-a afectat enorm. Și nu înțeleg de ce. Pentru că nu avem mai multe rute, nu avem mai mulți pasageri. Dacă o să ne uităm la statistici, noi am avut și mai multe zboruri. Cel mai mult am avut peste 130 de decolări și aterizări zilnice. Este vorba de o gestiune proastă. Mai mult, faptul că celor care așteaptă și celor care petrec nu li se permite să intre în infrastructura aeroportuară e un lucru și mai grav. Lucrul ăsta nu se aplică în nicio țară. Nu am văzut stare de urgență în aeroport jumătate de an de zile. Nu e normal când te afli în terminalul de plecări, dar stai în rând la terminalul de sosiri”, a declarat Calmîc.Întrebat despre cum vede încheierea cazului legat de licitația spațiilor comerciale de la aeroport, Calmîc a declarat că „licitația se va încheia, dar ecoul ei va fi auzit mulți ani înainte și categoric nu tocmai plăcut”.Fostul ministru mai crede că problemele de pe aeroportul din Chișinău sunt un semnal prost pentru diasporă, dar și pentru cei care vizitează R. Moldova. El a mai spus că acest lucru creează impresia că autoritățile doresc mai mult să influențeze cetățenii printr-un dialog permanent, zilnic, iar asta crează un disconfort.„E un mesaj prost pentru membrii diasporei, pentru cetățenii noștri pentru toți cei care ne vizitează. Pe lângă faptul că la sosire stai și aștepți loteria o să treci sau nu o să treci, o să intri în țară sau nu o să intri în țară. Deci lucrurile trebuie să fie transparent, tranșant, spuse și mediatizate. Asta ar fi un element destul de corect sau sau despre acel e-gate, rând pentru localnici, pentru cetățenii Republicii Moldova. În toate țările vin cetățeni a țării de destinație și se aplică rândul separat, pentru fluidizare. Sau introducerea acelor echipamente de scanare a documentelor pentru intrare în țară, care, de fapt, 10 ani ori mai mult 10 ani de zile, s-a încercat acea experiență de a fi introdusă și într-un nu s-a mai aplicat. Deci acest contact fizic între autorități și cetățeni el a luat amploare în ultimul timp și nu vorbim doar de aeroport, dar de toate domeniile și asta îți creează impresia că autoritățile doresc mai mult să influențeze cetățenii printr-un dialog permanent, zilnic și asta crează disconfort”, a mai spus fostul ministru.