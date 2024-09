Un nou sprijin pentru fermieri. Comisia pentru Situații Excepționale va aloca 100 de milioane de lei

11:30

Președinta Maia Sandu a adresat pe 1 septembrie, cu ocazia începerii noului an școlar, un mesaj de felicitare pentru elevi. Șefa statului le-a urat să aibă un an de studii cât mai bogat în învățăminte. „Începe toamna și, odată cu ea, un nou an școlar pentru copii și tineri, pentru părinți și profesori. Toți, de […] The post „Un an nou de învățare cât mai bogat”. Președinta Sandu a felicitat elevii cu ocazia primei zile de școală appeared first on NewsMaker.