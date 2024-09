foto | Sportivii din Republica Moldova au cucerit 18 medalii la Campionatul Mondial WAKO

11:30

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) are un nou șef. Numirea a fost votată miercuri, 28 august, în cadrul ședinței Executivului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, Ion Bocancea a fost numit în fruntea ANTA, înlocuindu-l pe fostul conducător Vasile Chetrușca. Bocancea a ocupat anterior funcția de vicedirector responsabil de digitalizare, având un rol cheie în …